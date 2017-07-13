"Вильярреал" продлил контракт с Бакамбу

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"Вильярреал" продлил контракт с Бакамбу

Конголезский полузащитник Седрик Бакамбу подписал новый контракт с "Вильярреалом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Прежний контракт истекал в 2020 году.

26-летний Бакамбу выступает за "Вильярреал" с 2015 года, провел за клуб 81 матч и забил 34 гола. Ранее играл за "Сошо" и "Бурсаспор". За сборную ДР Конго сыграл 13 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

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