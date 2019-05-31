"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером

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"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером

"Вильярреал" продлит контракт с нынешним тренером Хавьером Кальехой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. Официально об этом будет объявлено в понедельник.

Напомним, зимой 2018 года Кальеху уволили с поста главного тренера испанского клуба, однако зимой 2019-го снова вернули в команду.

В прошедшем сезоне "Вильярреал" занял 14-е место в Ла Лиге и избежал вылета. 

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