"Вильярреал" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

Теги вильярреалйереми пино

"Вильярреал" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

Фото твиттер "Вильярреала"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с вингером Йереми Пино.

Стороны продлили соглашение до 2027 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2024-го.

Стоит отметить, что 19-летний воспитанник "жёлтой субмарины" находится в списке интересов "Барселоны".

Пино сыграл за основную команду "Вильярреала" 53 матча, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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