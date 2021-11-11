"Вильярреал" продлил контракт с Тригеросом

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

"Вильярреал" пролонгировал соглашение с одними из лидеров команды полузащитником Мануэлем Тригеросом.

Как сообщает официальный сайт "желтой субмарины", новый контракт с 30-летним испанцем рассчитан до лета 2025 года.

Тригерос является воспитанником "Вильярреала". За первую команду валенсийцев он играет с сезона 2012/13.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых сумел отличиться тремя забитыми голами.

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