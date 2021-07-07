"Вильярреал" продлил контракт с Висенте Иборрой

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"Вильярреал" продлил контракт с Висенте ИборройФото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

"Вильярреал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Висенте Иборрой.

Отмечается, что испанский полузащитник подписал соглашение на три года.

В прошедшем сезоне Иборра сыграл 18 матчей за "субмарину", в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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