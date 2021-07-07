"Вильярреал" продлил контракт с Висенте Иборрой
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
"Вильярреал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Висенте Иборрой.
Отмечается, что испанский полузащитник подписал соглашение на три года.
В прошедшем сезоне Иборра сыграл 18 матчей за "субмарину", в которых не сумел отличиться результативными действиями.
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|Команда
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|19
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|4
|Севилья
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Бетис
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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