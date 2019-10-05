"Вильярреал" проиграл "Осасуне" в матче Примеры

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"Вильярреал" проиграл "Осасуне" в матче Примеры

В 8-м туре испанской Примеры "Осасуна" одолела "Вильярреал".

Теперь команды имеют одинаковое количество очков (11), но "Вильярреал" идет девятым, а "Осасуна" - 11-й.

"Осасуна" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Пау Торрес, 5 - 0:1, Ронкалья, 46 - 1:1, Чими Авила, 79 - 2:1

"Осасуна": Рубен Мартинес, Ронкалья, Видаль, Эступиньян, Аридане, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо (Монкайола, 83), Мерида, Рубен Гарсия (Брашанац, 85), Чими Авила, Адриан (Ибаньес, 74).

"Вильярреал": Асенхо, Кинтилья, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Иборра (Тригерос, 86), Касорла, Замбо-Ангисса (Бакка, 82), Чуквуэзе, Токо-Экамби (Онтиверос, 68), Жерар Морено.

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