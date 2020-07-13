"Вильярреал" проиграл "Реалу Сосьедад" и потерял шансы на Лигу Чемпионов
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2. Победу баскскому клубу принесли голы Виллиана Жозе и Диего Льоренте. В составе "подводников" отличился Санти Касорла.
В другом матче "Алавес" и "Хетафе" сыграли вничью - 0:0
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (0:0)
Голы: Виллиан Жозе, 61 - 0:1, Льоренте, 75 - 0:2, Касорла, 85 - 1:2
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Пау Торрес, Пенья, Касорла, Замбо-Ангисса, Мойсес Гомес (Сориано, 62), Онтиверос, Тригерос (Алекс Баэна, 76), Ниньо (Чуквуэзе, 46).
"Реал Сосьедад": Мойя, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Льоренте, Мерино, Субименди, Ойарсабаль, Эдегор (Субельдия, 65), Барренечеа (Порту, 53), Исак (Виллиан Жозе, 46).
"Алавес" – "Хетафе" - 0:0
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|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14