"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры

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"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры

В 14-м туре испанской Примеры "Вильярреал" проиграл "Сельте".

Теперь "Сельта" занимает 18-е место, а "Вильярреал" - 12-е.

"Вильярреал" - "Сельта" 1:3

Голы: Систо, 54 - 0:1, Чуквуэзе, 59 - 1:1, Аспас, 79 - 1:2, Аспас, 90 - 1:3

"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Кинтилья (Онтиверос, 87), Пау Торрес, Пенья, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса, Иборра (Мойсес Гомес, 57), Касорла, Жерар Морено, Токо-Экамби (Бакка, 77).

"Сельта": Альварес, Мальо, Оласа, Айду, Араухо, Диоп (Бельтран, 76), Лоботка, Мендес (Санти Мина, 65), Денис Суарес (Костас, 84), Систо, Аспас.

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