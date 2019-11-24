"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры
В 14-м туре испанской Примеры "Вильярреал" проиграл "Сельте".
Теперь "Сельта" занимает 18-е место, а "Вильярреал" - 12-е.
"Вильярреал" - "Сельта" 1:3
Голы: Систо, 54 - 0:1, Чуквуэзе, 59 - 1:1, Аспас, 79 - 1:2, Аспас, 90 - 1:3
"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Кинтилья (Онтиверос, 87), Пау Торрес, Пенья, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса, Иборра (Мойсес Гомес, 57), Касорла, Жерар Морено, Токо-Экамби (Бакка, 77).
"Сельта": Альварес, Мальо, Оласа, Айду, Араухо, Диоп (Бельтран, 76), Лоботка, Мендес (Санти Мина, 65), Денис Суарес (Костас, 84), Систо, Аспас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|13
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6