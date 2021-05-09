"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениями

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"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениямиФото: twitter.com/rccelta

В 35-м туре испанской Ла Лиги "Вильярреал" проиграл "Сельте".

"Вильярреал" остается на шестом месте, "Сельта" поднялась на восьмое.

"Вильярреал" - "Сельта" 2:4

Голы: Санти Мина, 19 - 0:1, Мойсес Гомес, 25 - 1:1, Санти Мина (пен), 34 - 1:2, Мендес (пен), 45 - 1:3, Солари, 57 - 1:4, Жерар Морено (пен), 87 - 2:4

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Фунес Мори, Эступиньян (Альберто Морено, 46), Пенья, Тригерос, Парехо (Раба, 66), Пино, Капу (Коклен, 54), Мойсес Гомес (Жерар Морено, 54), Фер Ниньо (Пако Алькасер, 66).

"Сельта": Вильяр, Араухо, Мальо (Айду, 68), Аарон Мартин, Domínguez, Денис Суарес, Бельтран, Мендес, Солари (Васкес, 68), Нолито (Холсгроув, 78), Санти Мина (Феррейра, 78).

Удаления: Рульи (45), Марио Гаспар (45), Феррейра (88).         

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