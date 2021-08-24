"Вильярреал" работает над трехсторонней сделкой

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Как сообщает AS, "Вильярреал" работает над трёхсторонней операцией.

По информации источника, "Атлетико" хочет подписать испанского нападающего "субмарины" Пако Алькасера и готов заплатить 25 миллионов евро

Вторым ходом должно стать возвращение Бакамбу.

Третье запланированное действие - возвращение хавбека "Фулхэма" Замбо-Ангисса.

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