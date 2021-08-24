"Вильярреал" работает над трехсторонней сделкой
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
Как сообщает AS, "Вильярреал" работает над трёхсторонней операцией.
По информации источника, "Атлетико" хочет подписать испанского нападающего "субмарины" Пако Алькасера и готов заплатить 25 миллионов евро
Вторым ходом должно стать возвращение Бакамбу.
Третье запланированное действие - возвращение хавбека "Фулхэма" Замбо-Ангисса.
Также не пропустите: Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Локомотиве" поделились мнением об отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
"Вильярреал" работает над трехсторонней сделкой
-
Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер Зума
-
"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты
-
"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Мориба
-
Юрген Клопп рассказал, почему больше не носит очки
-
"Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ
-
1
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
Тина Канделаки прокомментировала уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"
-
"Ливерпуль" продлил контракт с Робертсоном
-
Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"
-
"Реал Сосьедад" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг"
-
1
Нобель Арустамян прокомментировал свой уход с "Матч ТВ"
-
1
Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"
-
1
"Реал" продлил контракт с Вальверде и прописал огромную сумму отступных
-
Источник: все готово для перехода Мбаппе в "Реал"
-
1
Винисиус нанял себе психолога
-
Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14