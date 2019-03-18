"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 3:1, "Валенсия" - "Хетафе" - 0:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Теги валенсияхетаферайо вальекановильярреал

"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 3:1, "Валенсия" - "Хетафе" - 0:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Райо Вальекано"

"Валенсия" - "Хетафе"

Читайте также: "Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов