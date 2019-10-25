"Вильярреал" разгромил "Алавес"
В рамках 10-го тура испанской Примеры "Вильярреал" крупно обыграл "Алавес".
Благодаря победе "желтая субмарина" поднялась на третье место в Примере.
"Вильярреал" - "Алавес" 4:1
Голы: Токо-Экамби, 13 - 1:0, Лукас Перес, 50 - 1:1, Токо-Экамби, 65 - 2:1, Жерар Морено, 84 - 3:1, Онтиверос, 90 - 4:1
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Касорла, Замбо-Ангисса (Чуквуэзе, 61), Иборра, Жерар Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86).
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Гвидетти, 84), Дуарте, Лагуардиа, Магальян, Вакасо, Ману Гарсия, Алеиш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67), Хоселу, Лукас Перес.
Предупреждения: Хоселу (23), Марио Гаспар (53), Магальян (65), Пау Торрес (77).
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Стало известно, кого Моуринью хочет видеть своим ассистентом в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
|17
|4
|Гранада
|9
|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Валенсия
|9
|13
|11
|Леванте
|9
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2