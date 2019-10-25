"Вильярреал" разгромил "Алавес"

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"Вильярреал" разгромил "Алавес"

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Вильярреал" крупно обыграл "Алавес".

Благодаря победе "желтая субмарина" поднялась на третье место в Примере.

"Вильярреал" - "Алавес" 4:1

Голы: Токо-Экамби, 13 - 1:0, Лукас Перес, 50 - 1:1, Токо-Экамби, 65 - 2:1, Жерар Морено, 84 - 3:1, Онтиверос, 90 - 4:1

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Касорла, Замбо-Ангисса (Чуквуэзе, 61), Иборра, Жерар Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86).

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Гвидетти, 84), Дуарте, Лагуардиа, Магальян, Вакасо, Ману Гарсия, Алеиш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67), Хоселу, Лукас Перес.

Предупреждения: Хоселу (23), Марио Гаспар (53), Магальян (65), Пау Торрес (77).  

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