"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче Примеры

Теги вильярреалбетис

"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче Примеры

В рамках 7-го тура испанской Примеры "Вильярреал" разобрался с "Бетисом".

Теперь "желтая субмарина" занимает пятое место, а "Бетис" остался на 9-м.

"Вильярреал" - "Бетис" 5:1

Голы: Токо-Экамби, 39 - 1:0, Эмерсон, 48 - 1:1, Касорла (пен), 68 - 2:1, Токо-Экамби, 76 - 3:1, Жерар Морено, 90 - 4:1, Чуквуэзе, 90 - 5:1

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Пенья, Иборра, Касорла (Тригерос, 85), Замбо-Ангисса, Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 57), Токо-Экамби (Онтиверос, 80), Жерар Морено.

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Феддаль, Бартра, Морено, Педраса (Тельо, 75), Хоакин (Лайнес, 80), Каналес, Вильям Карвалью, Иглесиас, Морон (Рауль Гарсия, 79).

Предупреждения: Мойсес Гомес (22), Хоакин (53), Кинтилья (63), Феддаль (66).

Читайте также: Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 14
2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
4 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
5 Вильярреал Вильярреал 7 11
6 Гранада Гранада 6 11
7 Барселона Барселона 6 10
8 Севилья Севилья 6 10
9 Бетис Бетис 7 8
10 Хетафе Хетафе 6 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Осасуна Осасуна 6 7
13 Валенсия Валенсия 6 6
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Сельта Виго Сельта Виго 6 6
16 Эйбар Эйбар 6 5
17 Алавес Алавес 6 5
18 Эспаньол Эспаньол 6 5
19 Мальорка Мальорка 6 4
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов