"Вильярреал" разгромил "Эйбар", а "Вальядолид" был сильнее "Бетиса" в Ла Лиге

Теги вильярреалбетисэйбарреал вальядолид

"Вильярреал" разгромил "Эйбар", а "Вальядолид" был сильнее "Бетиса" в Ла Лиге

В матче 38-го тура Ла Лиги "Вильярреал" обыграл "Эйбар", а "Вальядолид" был сильнее "Бетиса".

"Вильярреал" - "Эйбар" - 4:0 (0:0)

Голы: Замбо, 71 - 1:0, Х.Морено, 86 - 2:0, Х.Морено, 89 - 3:0, Мойсес Гомес, 90+4 - 4:0.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 82), Сориано (Морланес, 88), Иборра (Мойсес Гомес, 62), Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 62).

"Эйбар": Йоэль, Хосе Анхель (Альварес, 50), Бигас (Педро Леон, 78), Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Инуи, 46), Диоп, Кристофоро (Серхио Энрич, 78), Кике, Шарлес (Экспосито, 62), Де Бласис.

"Вальядолид" - "Бетис" - 2:0 (1:0)

Голы: Гвардьола, 45+1 - 1:0, Оскар Плано, 63 - 2:0.

"Вальядолид": Каро, Начо Мартинес, Санчес (Сан Эметерио, 46), Антоньито, Мойяно, Мичел, Алькарас, Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 63), Гвардьола (Фернандес, 89), Рубио (Эрвиас, 76).

"Бетис": Мартин, Барраган, Сидней, Бартра, Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Борха Иглесиас, 66), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Хави Гарсия, 76), Лорен Морон.

А еще: Лионель Месси побил очередной рекорд Примеры| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов