"Вильярреал" разгромил "Эйбар", а "Вальядолид" был сильнее "Бетиса" в Ла Лиге
В матче 38-го тура Ла Лиги "Вильярреал" обыграл "Эйбар", а "Вальядолид" был сильнее "Бетиса".
"Вильярреал" - "Эйбар" - 4:0 (0:0)
Голы: Замбо, 71 - 1:0, Х.Морено, 86 - 2:0, Х.Морено, 89 - 3:0, Мойсес Гомес, 90+4 - 4:0.
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 82), Сориано (Морланес, 88), Иборра (Мойсес Гомес, 62), Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 62).
"Эйбар": Йоэль, Хосе Анхель (Альварес, 50), Бигас (Педро Леон, 78), Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Инуи, 46), Диоп, Кристофоро (Серхио Энрич, 78), Кике, Шарлес (Экспосито, 62), Де Бласис.
"Вальядолид" - "Бетис" - 2:0 (1:0)
Голы: Гвардьола, 45+1 - 1:0, Оскар Плано, 63 - 2:0.
"Вальядолид": Каро, Начо Мартинес, Санчес (Сан Эметерио, 46), Антоньито, Мойяно, Мичел, Алькарас, Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 63), Гвардьола (Фернандес, 89), Рубио (Эрвиас, 76).
"Бетис": Мартин, Барраган, Сидней, Бартра, Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Борха Иглесиас, 66), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Хави Гарсия, 76), Лорен Морон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14