"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума

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"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Вильярреал" на выезде крупно победил "Гранаду" со счётом 4:1.

Героем матча стал полузащитник "жёлтой субмарины" Арно Данджума, оформивший хет-трик.

"Гранада" – "Вильярреал" - 1:4

Голы: 0:1 – 35, пенальти Данджума, 0:2 – 39 Данджума, 1:2 – 61, пенальти Милья, 1:3 – 81, пенальти Данджума, 1:4 – 90 Мойсес Гомес.

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини (Торренте, 46), Диас, Херман Санчес, Нева (Соро, 87), Гоналон (Узуни, 13), Монторо (Петрович, 74), Милья, Пуэртас, Молина (Кольядо, 87), Суарес.

"Вильярреал": Асенхо, Орье (Фойт, 62), Манди, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 62), Пино (Чуквуэзе, 62), Тригерос (Мойсес Гомес, 82), Парехо, Иборра, Ло Чельсо (Альберто Морено, 69), Данджума.

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