"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Морено

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"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Морено

Фото твиттер Siaran Bola Live

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Вильярреал" на выезде крупно обыграл "Гранаду" со счётом 3:0.

Все три гола в матче забил нападающий "жёлтой субмарины" Жерар Морено.

"Гранада" – "Вильярреал" - 0:3

Голы: 0:1 – 9, пенальти Жерар Морено, 0:2 – 18 Жерар Морено, 0:3 – 60, пенальти Жерар Морено.

"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).

"Вильярреал": Асенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Жерар Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).

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