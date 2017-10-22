"Вильярреал" разгромил "Лас-Пальмас"

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"Вильярреал" разгромил "Лас-Пальмас"В матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" на своем поле разгромил "Лас-Пальмас".

"Вильярреал" - "Лас-Пальмас" - 4:0

Голы: Бакамбу, 48 - 1:0, Гаспар, 65 - 2:0, Наварро, 67 - 3:0 (автогол), Сансоне, 90+3 - 4:0.

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Альваро (Бонера, 56), Руис, Коста, Кастильехо (Черышев, 82), Эрнандес, Тригерос, Форналс, Бакка, Бакамбу (Сансоне, 71).

"Лас-Пальмас": Чичизола, Мичел, Наварро, Бигас (Аквилани, 70), Кастеллано, Гомес, Лемос (Айтами, 87), Виера, Таннан (Реми, 5), Каллери, Витоло.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Малагу". | soccernews.ru

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