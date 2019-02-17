"Вильярреал" разгромил "Севилью"
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде уступила "Вильярреалу". Даже набранные три очка не помогли "желтой субмарине" покинуть зону вылета, а "Севилье" поражение не изменило турнирного положения, клуб по-прежнему находится на 4-м месте.
"Вильярреал" - "Севилья" 3:0
Голы: Альваро Гонсалес, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 45 - 2:0, Педраса, 86 - 3:0
"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Фунес Мори, 24), Руис, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Иборра, Педраса, Касорла, Касерес (Морланес, 76), Бакка (Форнальс, 67), Токо-Экамби.
"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер (Эскудеро, 64), Вебер, Амаду, Навас (Бен-Йеддер, 46), Васкес (Сарабия, 46), Меса, Промес, Мунир, Андре Силва.
Предупреждения: Токо-Экамби (12), Альваро Гонсалес (52), Меса (60), Марио Гаспар (68), Фунес Мори (81).
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|Эйбар
|24
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