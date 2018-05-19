"Вильярреал" – "Реал" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 38-го тура испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Реалом".
Не пропустите: "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в последнем туре Примеры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"
-
"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"
-
Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"
-
У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"
-
Неудержимый Мемфис: Депай сделал хет-трик в матче с "Ниццой" и сохранил "Лиону" место в зоне Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Президент ПСЖ: "Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни футболисты"
-
Стала известна дата проведения Суперкубка Англии
-
Феллаини требует увеличения зарплаты
-
"Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас"
-
Ковач прокомментировал победу над "Баварией" в финале Кубка Германии
-
"Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира
-
Президент ПСЖ опроверг интерес к Буффону
-
"Атлетико" определился с заменой для Гризманна
-
Фавр покидает "Ниццу"
-
Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"
-
Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"
-
"Барселона" завершает сезон поединком с "Реал Сосьедадом"
-
Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"
-
У каждого своя мотивация: "Милан" схлестнется с "Фиорентиной"
-
Лэмпард может возглавить "Ипсвич"
-
Азар провёл 300-й матч за "Челси"
-
Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"
-
Защитник "Наполи" выбыл на длительный срок
-
Виалли надеется, что Конте продолжит тренировать "Челси"
-
"Ньюкасл" может пригласить Фернандо Торреса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Сельта Виго
|38
|49
|12
|Жирона
|37
|48
|13
|Алавес
|37
|47
|14
|Эспаньол
|37
|46
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|38
|20