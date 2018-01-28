"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)

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"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: "Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад". | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Жирона 21 28
10 Хетафе 20 27
11 Атлетик Бильбао 21 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 20 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 21 13
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