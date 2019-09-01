"Вильярреал" - "Реал": видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги

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"Вильярреал" - "Реал": видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" - "Реал".

У "королевского клуба" после двух туров 4 очка и 8 позиция в турнирной таблице Примеры. Большая часть основных игроков - Эден Азар, Иско, Хамес Родригес, Браим Диас, Родриго Гоэс и Марко Асенсио - на данный момент травмированы.

У "Вильярреала" также 4 очка и 10 строчка таблицы.

Встреча пройдет на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Начало - в 22:00 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте:

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