"Вильярреал" с Черышевым в составе и "Эспаньол" сыграли в безголевую ничью

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"Вильярреал" с Черышевым в составе и "Эспаньол" сыграли в безголевую ничьюВ матче 5-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Эспаньолом".

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 0:0

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Кастильехо, Тригерос (Форналс, 81), Эрнандес, Черышев (Сориано, 61), Бакка (Унал, 67), Бакамбу.

"Эспаньол": Д. Лопес, Санчес, П. Лопес, Эрмосо, Карикол, Фуэго, Дардер, Баптистао (Гарсия, 68), Хурадо, Пьятти (Мелендо, 60), Морено.

Напомним, вчера "Бетис" сенсационно обыграл "Реал". | soccernews.ru

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