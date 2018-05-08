"Вильярреал" сделал предложение по форварду "Анжера" Карлу Токо-Экамби, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего камерунца 16 миллионов евро.

В этом сезоне Токо-Экамби сыграл за "Анжер" 37 матчей, забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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