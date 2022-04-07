"Вильярреал" сенсационно обыграл "Баварию" в 1/4 финала ЛЧ

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Арно Данджума.

Ответный матч состоится 12 апреля в Мюнхене.

"Вильярреал" Испания – "Бавария" Германия - 1:0 (1:0)

Гол: Данджума, 8 - 1:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 81).

"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 71), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Мусиала, Мюллер (Горетцка, 62), Левандовски, Коман.

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