"Вильярреал" – "Севилья" - 2:3 (обзор)

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"Вильярреал" – "Севилья" - 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Севильей" (2:3).

Видео: "Вильярреал" – "Севилья".

 

Не пропустите: "Севилья" отыграла два мяча и одержала волевую победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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