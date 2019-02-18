"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)

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"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Севильей".

Смотрите также видеообзор матча "Валенсия" - "Эспаньол". | http://soccernews.ru

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4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 24 29
13 Эспаньол Эспаньол 24 29
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
15 Жирона Жирона 24 27
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17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 23 18
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