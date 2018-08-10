"Вильярреал" шикарно представил вернувшегося в клуб Санти Касорлу

Теги вильярреалсанти касорла

"Вильярреал" шикарно представил вернувшегося в клуб Санти Касорлу

"Вильярреал" шикарно представил вернувшегося в клуб Санти Касорлу.

Легенда "подводников" Касорла восстановился после тяжелейших проблем со здоровьем, из-за которых не играл полтора года, и подписал с клубом контракт на год.

Клуб устроил настоящее шоу на представлении 33-летнего игрока.

Санти провёл за "Вильярреал" 241 матч, забил 34 гола и сделал 35 ассистов.

Не пропустите: Топ-10 самых дорогих голкиперов | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов