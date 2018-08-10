"Вильярреал" шикарно представил вернувшегося в клуб Санти Касорлу.

Легенда "подводников" Касорла восстановился после тяжелейших проблем со здоровьем, из-за которых не играл полтора года, и подписал с клубом контракт на год.

Клуб устроил настоящее шоу на представлении 33-летнего игрока.

Санти провёл за "Вильярреал" 241 матч, забил 34 гола и сделал 35 ассистов.

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