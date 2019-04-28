"Вильярреал" - "Уэска" - 1:1, "Жирона" - "Севилья" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Теги вильярреалуэскажиронасевилья

"Вильярреал" - "Уэска" - 1:1, "Жирона" - "Севилья" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Уэска"

"Жирона" - "Севилья"

Смотрите также видеообзор матча "Реал Сосьедад" - "Хетафе". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"

"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар Эйбар 35 43
11 Эспаньол Эспаньол 34 43
12 Бетис Бетис 34 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Уэска Уэска 35 30
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов