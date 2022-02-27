"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Эспаньол" со счетом 5:1.
Победу "подводникам" принесли покер Йереми Пино и гол Булайе Диа. В составе гостей отличился Кеиди Баре.
"Вильярреал", набрав 42 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив "Барселону" по разнице мячей. "Эспаньол" с 29 очками остался на 14-й позиции.
"Вильярреал" – "Эспаньол" - 5:1 (3:0)
Голы: Пино, 14 - 1:0, Пино, 20 - 2:0, Пино, 45 - 3:0, Пино, 53 - 4:0, Баре, 63 - 4:1, Диа, 86 - 5:1
"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 46), Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 75), Тригерос, Капу (Иборра, 63), Парехо, Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 63), Данджума (Диа, 76).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 74), Вильена (Димата, 46), Дардер, Баре, Эррера (Эмбарба, 63), Пуадо (Меламед, 64), де Томас (У Лэй, 82).
Не пропустите: "Атлетико" победил "Сельту" в матче Ла Лиги. http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
-
"Бавария" определила четверых кандидатов на замену Зюле
-
"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1
-
Генич сделал прогноз о будущем Бакаева в "Спартаке"
-
Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А
-
"Лидс" определился с новым главным тренером
-
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси
-
2
Месси получил высокую оценку за матч с "Сент-Этьеном"
-
"Лидс" уволил Бьелсу с поста главного тренера
-
"Челси" опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине
-
"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Челси"
-
1
Чехия отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022
-
Хави просит "Барселону" купить топ-защитника
-
"Динамо" Киев рассталось с белорусским форвардом
-
1
Мбаппе высказался об игре Месси
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
"Атлетико" победил "Сельту" в матче Ла Лиги
-
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"
-
1
"Фиорентина" без Кокорина проиграла "Сассуоло"
-
РФС прокомментировал отказ Польши и Швеции играть против России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14