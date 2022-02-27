"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"

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"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Эспаньол" со счетом 5:1.

Победу "подводникам" принесли покер Йереми Пино и гол Булайе Диа. В составе гостей отличился Кеиди Баре.

"Вильярреал", набрав 42 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив "Барселону" по разнице мячей. "Эспаньол" с 29 очками остался на 14-й позиции.

"Вильярреал" – "Эспаньол" - 5:1 (3:0)
Голы: Пино, 14 - 1:0, Пино, 20 - 2:0, Пино, 45 - 3:0, Пино, 53 - 4:0, Баре, 63 - 4:1, Диа, 86 - 5:1

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 46), Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 75), Тригерос, Капу (Иборра, 63), Парехо, Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 63), Данджума (Диа, 76).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 74), Вильена (Димата, 46), Дардер, Баре, Эррера (Эмбарба, 63), Пуадо (Меламед, 64), де Томас (У Лэй, 82).

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