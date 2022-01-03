"Вильярреал" уничтожил "Леванте" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Леванте" со счетом 5:0.

Победу "подводникам" принесли дубль Жерара Морено, а также голы Булайе Диа, Пау Торреса и Мануэля Тригероса.

"Вильярреал", набрав 28 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 8 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Вильярреал" – "Леванте" - 5:0 (3:0)

Голы: Диа, 8 - 1:0, Пау Торрес, 13 - 2:0, Жерар Морено, 37 - 3:0, Тригерос, 74 - 4:0, Жерар Морено, 79 - 5:0

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Чуквуэзе (Пино, 73), Мойсес Гомес (Альберто Морено, 73), Иборра, Тригерос (Карло Адриано, 84), Жерар Морено (Раба, 80), Диа (Джексон, 81).

"Леванте": Фернандес, Дуарте, Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 59), Барди (Робер, 78), Кампанья, Радоя (Мальса, 59), Мелеро (Мартинес, 59), Пубиль, Рохер Марти, Де Фрутос (Дани Гомес, 78).

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