"Вильярреал" упустил победу над "Эспаньолом"

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 "Вильярреал" упустил победу над "Эспаньолом"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" сыграл вничью с "Вильярреалом". В середине первого тайма счет открыл Родри Эрнандес, но в концовке поединка хозяев спас от поражения Эстебан Гранеро. После этого матча "Эспаньол" остался на 16-м месте, "Вильярреал" по-прежнему находится на шестой позиции.

"Эспаньол" – "Вильярреал" - 1:1 (0:1)
Голы: Родри Эрнандес, 25 - 0:1, Гранеро, 85 - 1:1

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Налдо (Пьятти, 67), Кариколь, Санчес, Дардер (Марк Наварро, 46), Санчес, Гранеро, Гарсия, Баптистао, Морено.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Рукавина, Руис, Родри Эрнандес, Хави Фуэго, Форнальс (Тригерос, 88), Черышев (Бакка, 72), Раба, Унал (Сориано, 83).

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