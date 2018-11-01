"Вильярреал" упустил победу в Кубке Испании в матче с клубом Сегунды

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Вильярреал" выигрывая по ходу встречи в два мяча, не сумел удержать победу над представителем Сегунды "Альмерией". Другой клуб второго дивизионе "Кадис" неожиданно обыграл "Эспаньол".

"Альмерия" – "Вильярреал" - 3:3 (0:0)

Голы: Нуньес, 52 (с пенальти) - 1:0, Касорла, 67 - 1:1, Кальехон, 78 (автогол) - 1:2, Чуквуэзе, 83 - 1:3, Гассама, 86 - 2:3, Гассама, 90+1 - 3:3

"Вильярреал": Фернандес, Руис, Марио Гаспар, Кинтилья, Лайюн, Итурра, Касорла (Морено, 76), Раба (Форнальс, 61), Чуквуэзе, Мигелон (Педраса, 54), Сансоне.

"Кадис" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)

Голы: Лекич, 1 - 1:0, Пуадо, 36 - 1:1, Азамум, 41 - 2:1

"Эспаньол": Роберто, Росалес, Налдо (Льюис Лопес, 60), Педроса, Дуарте, Алекс Лопес, Санчес (Дардер, 68), Мелендо, Пьятти, Пуадо, Баптистао (Иглесиас, 74).

Не пропустит: Кубок Испании: "Севилья" не сумела обыграть клуб третьего дивизиона. | http://soccernews.ru