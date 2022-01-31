"Вильярреал" усилился аргентинцем из АПЛ

Фото: инстаграм Джовани Ло Чельсо/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо перешел в "Вильярреал", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

"Вильярреал" арендовал футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

25-летний Ло Чельсо выступал за "Тоттенхэм" с 2019 года. Всего он провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Росарио Сентраль", ПСЖ и "Бетис". За сборную Аргентины сыграл 36 матчей и забил два гола.

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