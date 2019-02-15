"Вильярреал" установил исторический рекорд в Лиги Европы

Вчера, 14 февраля, прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Спортингом" и "Вильярреалом" (1:0).

"Вильярреал" - четвертая команда в истории турнира, кто смог пять раз подряд сыграть.

Ранее "Вильярреал" обыграл "Рапид" (5:0) и "Спартак" (2:0) и сыграл вничью с "Рейнджерс"(0:0) и с "Рапидом" (0:0) во второй встрече.

Ранее такого результата достигал "Наполи" (2014-2015), "Ред Булл Зальцбург" (2017) и "Арсена" (2018).

В чемпионате Испании "Вильярреал" занимает 19 место турнирной таблицы, имея в активе 20 очков. Ответный матч со "Спортингом" состоится 21 февраля.

Не пропустите: Перестрелка в Харькове: "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ | http://soccernews.ru