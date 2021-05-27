"Вильярреал" установил необычный рекорд Лиги Европы

Фото твиттер "Вильярреала"

"Вильярреал" стал рекордсменом Лиги Европы благодаря городу, в котором базируется команда.

Напомним, что "жёлтая субмарина" в финале турнира взяла верх над "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 11:10) и впервые в истории выиграла этот трофей.

Как сообщает Gracenote Live, Вильярреаль - самый малонаселённый город, команда из которого победила в еврокубке. Его население - около 51 тысячи жителей.

Побит рекорд бельгийского Мехелена. Одноименный клуб в 1988 году взял Кубок обладателей кубков. Тогда в городе жили порядка 75 тысяч людей.

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