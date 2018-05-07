"Вильярреал" устроит чемпионский коридор для "Барселоны"

"Вильярреал" планирует устроить "Барселоне" чемпионский коридор, сообщает AS.

Напомним, что каталонцы досрочно оформили чемпионство в 35-туре Примеры в игре с "Депортиво" (4:2).

Поединок между "Барселоной " и "Вильярреалом" состоится 9 мая.

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