"Вильярреал" устроит чемпионский коридор для "Барселоны"

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"Вильярреал" устроит чемпионский коридор для "Барселоны"

"Вильярреал" планирует устроить "Барселоне" чемпионский коридор, сообщает AS.

Напомним, что каталонцы досрочно оформили чемпионство в 35-туре Примеры в игре с "Депортиво" (4:2).

Поединок между "Барселоной " и "Вильярреалом" состоится 9 мая.

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