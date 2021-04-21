"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче Ла Лиги

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"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче Ла ЛигиФото: David Aguilar - EFE

Представляем результаты матчей 31-го тура испанской Ла Лиги.

"Эльче" - "Вальядолид" 1:1

Голы: Фидель, 22 - 1:0, Оласа, 86 - 1:1

"Эльче": Гассанига, Хосема (Мохика, 60), Барраган, Верду, Кальво, Гути (Луисми, 83), Марконе, Моренте (Ригони, 73), Фидель (Хосан, 83), Милья (Родригес, 73), Бойе.

"Вальядолид": Масип, Оласа, Янко (Эрвиас, 76), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 64), Алькарас, Орельяна (Жота, 64), Плано (Перес, 76), Кодро (Маркос Андре, 64), Гвардиола.     


"Алавес" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Хоселу, 17 - 1:0, Пако Алькасер, 50 - 1:1, Мендес, 80 - 2:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина, Хота (Пельистри, 79), Риоха (Пере Понс, 58), Лукас Перес (Мендес, 58), Хоселу (Дейверсон, 90).

"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар (Пенья, 84), Фунес Мори, Альбиоль, Педраса, Тригерос, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 70), Капу (Фер Ниньо, 84), Парехо (Коклен, 70), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 84).

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