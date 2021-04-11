"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
Фото: https://twitter.com/caosasuna
В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" уступил "Осасуне".
Благодаря победе "Осасуна" поднялась на 13-е место. "Вильярреал" остается седьмым.
"Вильярреал" - "Осасуна" 1:2
Голы: Монкайола, 64 - 0:1, Давид Гарсия (аг), 70 - 1:1, Будимир, 74 - 1:2
"Вильярреал": Асенхо, Коста (Педраса, 46), Фойт, Фунес Мори, Пенья (Жерар Морено, 46), Пино (Чуквуэзе, 58), Парехо, Альбиоль (Тригерос, 78), Мойсес Гомес, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 78).
"Осасуна": Эррера, Хуан Крус (Санчес, 61), Аридане, Видаль, Давид Гарсия, Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия (Ойер Санхурхо, 76), Барха (Роберто Торрес, 76), Будимир (Кальери, 76), Мартинес (Торро, 59).
Читайте также: "Реал" обыграл "Барселону" в "Эль-класико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"
-
"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
1
"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
-
1
Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
-
Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
-
Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
-
"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
Ловрен пропустит матч с "Сочи"
-
"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
-
"Арсенал" намерен переманить Лингарда
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"
-
Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14