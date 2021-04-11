"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги

Теги вильярреалосасуна

"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла ЛигиФото: https://twitter.com/caosasuna

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" уступил "Осасуне".

Благодаря победе "Осасуна" поднялась на 13-е место. "Вильярреал" остается седьмым.

"Вильярреал" - "Осасуна" 1:2

Голы: Монкайола, 64 - 0:1, Давид Гарсия (аг), 70 - 1:1, Будимир, 74 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Коста (Педраса, 46), Фойт, Фунес Мори, Пенья (Жерар Морено, 46), Пино (Чуквуэзе, 58), Парехо, Альбиоль (Тригерос, 78), Мойсес Гомес, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 78).

"Осасуна": Эррера, Хуан Крус (Санчес, 61), Аридане, Видаль, Давид Гарсия, Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия (Ойер Санхурхо, 76), Барха (Роберто Торрес, 76), Будимир (Кальери, 76), Мартинес (Торро, 59).      

Читайте также: "Реал" обыграл "Барселону" в "Эль-класико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"

Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов