"Вильярреал" уверенно прошел киевское "Динамо" в Лиге Европы
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.
Победу испанскому клубу принес дубль Жерара Морено.
"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0
Голы: Жерар Морено, 13 - 1:0, Жерар Морено, 36 - 2:0
"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Марио Гаспар, 63), Педраса, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Капу, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Жерар Морено (Раба, 79).
"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), де Пена, Буяльский, Родригеш (Леднев, 65), Сидорчук.
Не пропустите: "Рома" победила "Шахтер" благодаря дублю форварда "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуринью прокомментировал сенсационный вылет "Тоттенхэма" из Лиги Европы
-
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
-
Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта
-
"Аякс" повторно обыграл "Янг Бойз" в Лиге Европы
-
"Рейнджерс" Джеррарда вылетел из Лиги Европы
-
"Вильярреал" уверенно прошел киевское "Динамо" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" выбил "Милан" из Лиги Европы
-
Она выставляет меня проституткой: испанская любовница Мамаева ярко высказалась о жене футболиста
-
Дал бы ему по роже: защитник "Урала" рассказал о своем конфликте с журналистом в перерыве матча со "Спартаком"
-
Тедеско ответил на вопросы о своем будущем и шансах "Спартака" на чемпионство
-
Это была любовь! Испанская модель призналась в отношениях с Мамаевым
-
В "Спартаке" рассказали о травме Крала в матче с "Уралом"
-
2
"Тоттенхэм" сенсационно вылетел из Лиги Европы
-
Червиченко оценил шансы "Спартака" на попадание в Лигу Чемпионов
-
"Гранада" вышла в четвертьфинал Лиги Европы
-
"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но прошел в 1/4 финала Лиги Европы
-
"Рома" победила "Шахтер" благодаря дублю форварда "Реала"
-
2
Игуаин высказался о гипотетическом переходе Месси в МЛС
-
Дортмундская "Боруссия" подписала таланта ПСЖ
-
Уткин оценил шансы сборной России на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0