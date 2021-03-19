"Вильярреал" уверенно прошел киевское "Динамо" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу испанскому клубу принес дубль Жерара Морено.

"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: Жерар Морено, 13 - 1:0, Жерар Морено, 36 - 2:0

"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Марио Гаспар, 63), Педраса, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Капу, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Жерар Морено (Раба, 79).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), де Пена, Буяльский, Родригеш (Леднев, 65), Сидорчук.

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