"Вильярреал" уверенно разобрался с "Леганесом"

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"Вильярреал" уверенно разобрался с "Леганесом"

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Вильярреал" добыл выездную победу над "Леганесом".

"Леганес" - "Вильярреал" 0:3

Голы: Жерар Морено, 26 - 0:1, Сильва (аг), 39 - 0:2, Жерар Морено, 90 - 0:3

"Леганес": Сориано, Сиовас, Бустинса (Эрасо, 82), Авазьем, Сильва, Оскар Родригес (Руибаль, 62), Рубен Перес, Меса, Арнаис, Брэйтуэйт, Эн-Несири (Каррильо, 46).

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Кинтилья, Пау Торрес, Альбиоль, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 88), Замбо-Ангисса, Касорла (Пенья, 63), Жерар Морено, Бакка (Токо-Экамби, 76).

Предупреждения: Рубен Перес (81), Меса (84).

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