"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"

В рамках 10 тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" принимал "Вильярреал". В последнее время "матрасники" крайне неудачно проводили матчи против "подводников", поэтому для команды Диего Симеоне это был еще и принципиальный матч.

Мадридский клуб активно начал встречу, стараясь нащупывать дыры в обороне команды гостей. Первый удар в створ у "матрасников" случился на исходе 10 минуты. Гамейро пробил со штрафного, но мяч прилетел в руки Барбосы.

А двумя атаками к середине тайма "Атлетико" вполне мог открыть счет. Сначала Корреа на 19-й минуте решился выстрелить с линии штрафной в сторону левого угла, но Барбоса дотянулся до мяча, поймав сферу намертво. А спустя две минуты на острие оказался Гамейро. Ворвался Кевин в штрафную соперника и решил пробить внешней стороной стопы, вместо того, чтобы использовать "щеку". Снаряд ушел выше цели метра на три.

Гости стали смелее играть ближе к перерыву и на 39-й минуте Бакамбю вполне мог открывать счет. По ходу быстрой атаки Бакамбю вырвался на ударную позицию, но слишком долго подбирал ногу под этот мяч форвард гостей. Сзади его успел догнать Савич, который в подкате выбил мяч за боковую.

А в самой концовке тайма уже "Атлетико" обязан был забивать. Сначала Хуанфран выполнил классную подачу на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Гризманн, но голкиперу удалось потащить мяч. Добивание от Сауля, казалось бы, было наверняка, но Гаспар стал стеной перед воротами и выбил мяч с "ленточки". Затем Годин после подачи Габи пробил в левый угол, но Барбосе удалось спасти свою команду, после чего из убойнейшей позиции не попал по рамке соперника уже Томас.

Во втором тайме "матрасники" лишь усилили натиск на ворота гостей, и на 56-й минуте Гамейро вырвался к воротам Барбосы. Однако переиграть голкипера "Вильярреала" Кевин не смог.

Но все же на 62-й минуте хозяевам удалось открыть счет. С левого фланга выполнил заброс в центр Фелипе Луис, там в касание мяч на правый фланг перевел Гризманн. Справа сферу аккуратно подработал Корреа, который сблизился с кипером, после чего нанес с острого угла четкий и точный выстрел в дальнюю "девятку" – 1:0.

Через три минуты Анхель мог удвоить результат в пользу "Атлетико". С правого фланга Корреа вошел в чужую штрафную и пытался повторить трюк с забитым голом, но на сей раз выстрелил во вратаря, который сперва отбил снаряд перед собой, после чего бросился на мяч и забрал его в перчатки.

А на 68-й минуте уже Гамейро обязан был отличиться в этом матче. Тейе сделал передачу из глубины поля, Кевин вышел справа на свидание с Барбосой, но не сумел переиграть вратаря. Пришелся удар форварда "матрасников" прямо в голкипера.

Посчитав, что соперник обескуражен, хозяева поля снизили обороты и были за это наказаны. Гости активизировались и на 81-й минуте сумели выровнять положение. Угловой удар заработали футболисты "Вильярреала". Пошла подача от Кастильехо с правого фланга, Бакка выиграл борьбу за позицию и своим ударом прошил вратаря Облака – 1:1.

Как ни пытались игроки "Атлетико" организовать хотя бы одну стоящую атаку, ничего у них не получилось. В итоге команда Диего Симеоне поплатилась ничьей за ряд неиспользованных моментов.

"Атлетико" – "Вильярреал" – 1:1

Голы: А.Корреа, 61 – 1:0. Бакка, 81 – 1:1.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Ф.Луис, Томас, Габи, Сауль, А.Корреа, Гризманн, Гамейро (Вьетто, 75).

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста (Рукавина, 69), Родриго, Тригерос, Р.Сориано (Кастильехо, 60), Форнальс (Черышев, 76), Бакамбю, Бакка.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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