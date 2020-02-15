"Вильярреал" в домашнем матче обыграл "Леванте"

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"Вильярреал" в домашнем матче обыграл "Леванте"

"Вильярреал" в домашнем матче 24-го тура Примеры обыграл "Леванте".

"Вильярреал" - "Леванте" -2:1 (1:0)

Голы: Морено, 9 - 1:0, Майораль, 56 - 1:1, Мойсес Гомес, 61 - 2:1.

"Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла (Пау Торрес, 90+1), Иборра (Замбо, 46), Мойсес Гомес, Тригерос, Пако Алькасер (Чиквуэзе, 76), Морено.

"Леванте": Фернандес, Клерк (Тоньо, 89), Везу, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Леон, 81), Барди, Рохер, Майораль (Моралес, 71).

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