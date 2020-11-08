"Вильярреал" в гостях обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура Ла Лиги

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"Вильярреал" в гостях обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура Ла Лиги

"Вильярреал" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура чемпионата Испании.

 "Хетафе" - "Вильярреал" - 1:3 (1:2)

Голы: Пако Алькасер, 11 - 0:1, Арамбарри, 16 - 1:1, Тригерос, 17 - 1:2, Морено, 62 - 1:3.

"Хетафе": Сория, Ньом, Даконам, Кабако (Анхель, 32), Чема, Тимор (Мата, 46), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Мольехо, 46), Кучо Эрнандес.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 73), Иборра, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 86), Пако Алькасер (Бакка, 73), Морено (Кубо, 86).

Таким образом, "Вильярреал" с 18 баллами занял 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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