"Вильярреал" в гостях обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура Ла Лиги
"Вильярреал" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура чемпионата Испании.
"Хетафе" - "Вильярреал" - 1:3 (1:2)
Голы: Пако Алькасер, 11 - 0:1, Арамбарри, 16 - 1:1, Тригерос, 17 - 1:2, Морено, 62 - 1:3.
"Хетафе": Сория, Ньом, Даконам, Кабако (Анхель, 32), Чема, Тимор (Мата, 46), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Мольехо, 46), Кучо Эрнандес.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 73), Иборра, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 86), Пако Алькасер (Бакка, 73), Морено (Кубо, 86).
Таким образом, "Вильярреал" с 18 баллами занял 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14