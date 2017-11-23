"Вильярреал" в гостях победил "Астану" благодаря дублю Бакамбу

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" на выезде добился непростой победы над "Астаной". Дублем отметился Седрик Бакамбу, еще один гол на счету Даниэля Рабы. У хозяев голы забивали Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси. Эта победа вывела испанский клуб в плей-офф, "Астана" осталась на второй позиции.

"Астана" Казахстан – "Вильярреал" Испания - 2:3 (1:1)

Голы: Кабананга, 22 - 1:0, Раба, 39 - 1:1, Бакамбу, 65 - 1:2, Бакамбу, 83 - 1:3, Твумаси, 88 - 2:3

"Астана": Эрич, Аничич, Постников, Логвиненко (Деспотович, 82), Бейсебеков (Граховац, 68), Мужиков (Томасов, 71), Маевский, Шитов, Шомко, Кабананга, Твумаси.

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Марин, Рукавина, Руис, Форнальс (Бакамбу, 60), Родри Эрнандес, Тригерос, Раба (Герра, 77), Сансоне, Бакка (Сориано, 67).

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