"Вильярреал" в гостях разгромил "Сельту"

В 18 туре испанской Ла Лиги встречались "Сельта" и "Вильярреал". Хозяева потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4. Все голы были забиты еще до перерыва.



Гости после этой победы взлетели на 3 строчку турнирной таблицы. В их активе 32 очка после 18 матчей. "Сельта" расположилась на 8 месте, набрав 23 балла.

"Сельта" - "Вильярреал" 0:4 (0:4)

Голы: Жерар Морено, 5 - 0:1, Мойсес Гомес, 14 - 0:2, Парехо, 19 - 0:3, Фер Ниньо, 31 - 0:4

"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Оласа, Мальо, Араухо, Денис Суарес, Йокушлу, Бельтран (Гонсалес, 73), Баэса (Холсгроув, 46), Мендес, Санти Мина.