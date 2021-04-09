"Вильярреал" - в одном матче от повторения клубного рекорда в Лиге Европы

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"Вильярреал" - в одном матче от повторения клубного рекорда в Лиге Европы

Фото твиттер UEFA Europa League

"Вильярреал" имеет хорошие шансы повторить рекорд клуба по числу побед в одном розыгрыше Лиги Европы.

В текущем сезоне "жёлтая субмарина" выиграла 9 из 10 матчей во втором по значимости еврокубке. Лучший результат - 10 побед в ЛЕ-2010/11.

Напомним, что накануне испанская команда взяла верх над загребским "Динамо" (1:0) в 1/4 финала турнира.

10 лет назад "Вильярреал" дошёл до полуфинала Лиги Европы, где уступил по сумме двух встреч "Порту".

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