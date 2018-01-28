"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"

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"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Вильярреал" на своём поле взял верх над "Реал Сосьедадом" со счётом 4:2.

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 

Голы: Руис, 5 - 1:0, Форнальс, 17 - 2:0, Бакка, 20 - 3:0, Льоренте, 24 - 3:1, Кастильехо, 34 - 4:1, Виллиан Жозе, 58 - 4:2.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо (Мартинес, 90), Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Унал (Сориано, 84), Бакка (Черышев, 65).

"Реал Сосьедад": Рамирес, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Субельдия (Гуриди, 78), Ильярраменди, Янузай (Каналес, 63), Прието (Агиррече, 85), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

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