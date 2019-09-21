"Вильярреал" - "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор матча)
Представляем видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" - "Вальядолид". В этой встрече победу одержала "желтая субмарина"
Не пропустите: "Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Вильярреал" - "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Брешия" в гостях минимально обыграла "Удинезе" в Серии А
-
Дзюба и Дриусси - в старте "Зенита" на матч с "Рубином". Азмун вне заявки
-
"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
-
Роджерс стал третьим тренером, выигравшим у "Тоттенхэма" 6 матчей подряд в АПЛ
-
"Динамо" интересным образом анонсировало матч с "Сочи"
-
Экс-президент "Реала" Кальдерон заявил, что клуб может возглавить Моуринью
-
Мамаев не перейдёт в "Крылья Советов"
-
Мбаппе и Икарди пропустят матч с "Лионом"
-
"Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед"
-
"Лестер" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел на второе место в АПЛ
-
Зидан: "Не думаю об уходе из "Реала"
-
"Вильярреал" дома дожал "Вальядолид" (видео голов)
-
"Ахмат" упустил победу над "Крыльями Советов"
-
Шевченко поделился ожиданиями от миланского дерби
-
"Реал" нацелился на французского таланта
-
В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле
-
Хаби Алонсо может возглавить "Реал"
-
ЦСКА оригинально анонсировал матч с "Краснодаром"
-
Новичок "Зенита" Осорио: "Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, хотя я ничего не понимаю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0