"Вильярреал" вплотную приблизился к рекорду "Севильи" в Лиге Европы

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" дома разгромил "Маккаби Тель-Авив" со счётом 4:0.

Для "жёлтой субмарины" эта победа стала 41-й во втором по значимости еврокубковом турнире.

Чтобы повторить рекорд "Севильи" по этому показателю, "Вильярреалу" осталось выиграть один матч.

Ближайшие преследователи лидеров рейтинга - "Зальцбург" (39), лиссабонский "Спортинг" (32), "Бенфика", "Атлетико" и "Лацио" (по 30).

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