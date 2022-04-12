"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

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"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" на выезде сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

В начале второго тайма счет открыл Роберт Левандовски, но в концовке встречи равновесие восстановил Сэмюэл Чуквуэзе.

"Бавария" Германия – "Вильярреал" Испания - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Левандовски, 52 - 1:0, Чуквуэзе, 88 - 1:1

"Бавария": Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).

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